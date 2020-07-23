واشنطن: نشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية غير مقبول وسنبحث الموضوع مع روسيا

أعلنت واشنطن أن مسألة عدم نشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية ستكون الرئيسية أثناء المشاورات حول الأمن الاستراتيجي مع روسيا في فيينا، متهمة موسكو بنشر تلك الأسلحة.

وأعاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينغسلي، نشر بيان للقيادة الفضائية للبنتاغون، يتهم روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار، في حسابه على "تويتر".

وأضاف أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. وهذه ستكون المسألة الرئيسية التي ستناقش الأسبوع المقبل في فيينا".

وأكد أن الولايات المتحدة ستحمي نفسها من التهديدات في الفضاء، وستقوم بردع تلك التهديدات والقضاء عليها.

وكان البنتاغون قد اتهم روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها اختبرت قمرا للرصد، تمت بواسطته مراقبة قمر روسي آخر عن مسافة قريبة.

يذكر أن آخر مشاورات روسية – أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي جرت في فيينا في 21 و22 يونيو الماضي. ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة الأسبوع القادم.

المصدر: نوفوستي