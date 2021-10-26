 روسيا والإمارات تبرمان اتفاقية للتعاون في مجال الفضاء

وقعت روسيا والإمارات اليوم الثلاثاء على اتفاق بشأن توسيع التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، وذلك على هامش المؤتمر الفلكي الفضائي الدولي الـ72 الذي تستضيفه دبي.

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ووقع على الوثيقة من الجانب الروسي مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، ومن الجانب الإماراتي وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميري.

وأكد روغوزين قبيل مراسم التوقيع أن هناك كثيرا من مجالات التعاون المثيرة للاهتمام، مشيرا إلى استعداد روسيا لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين على تنفيذ رحلة احترافية طويلة الأمد".

وأوضحت الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" أن الاتفاقية الجديدة ستسمح لروسيا والإمارات بتطوير تعاون متبادل المنفعة في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بعد للأرض، ومراقبة الفضاء الخارجي، والاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الفضاء، والرحلات الفضائية المأهولة والبحث العلمي في الفضاء الخارجي.

An Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the United Arab Emirates on cooperation in the exploration and use of outer space for peaceful purposes was signed during the 72nd IAC 🇷🇺🇦🇪



🔗 Details: https://t.co/HqnAwgO9FNpic.twitter.com/5mnRRvYOFj — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 26, 2021

يذكر أن أول رائد فضاء إماراتيا وهو هزاع المنصوري، قد قام برحلته الفضائية عام 2019 على متن مركبة "سويوز" روسية أطلقتها مؤسسة "روس كوسموس".

المصدر: وكالات