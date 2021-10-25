روسيا تكشف في دبي عن مجسم لقاطرة "زيوس" النووية المدارية

يفتتح الاثنين 25 أكتوبر في دبي المؤتمر الفلكي الفضائي الدولي الـ72 حيث تشارك مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية التي أتت إلى دبي بمجسمات لأجهزتها الفضائية.

بما في ذلك مجسم مختبر "ناؤوكا" الفضائي ومجسما قاطرة "زيوس" النووية المدارية ووحدة "تام" للطاقة والنقل.

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جاء ذلك على موقع "مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأشار الموقع إلى أن روسيا قد افتتحت جناحا لها في المؤتمر حيث تقدم معروضاتها.

يذكر أن المؤتمر يعقد في دبي في الفترة ما بين 25 و29 أكتوبر تحت رعاية الاتحاد الدولي الفلكي. وقد ترأس الوفد الروسي في المؤتمر مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، الذي سيشارك في دورة رؤساء الوكالات الفضائية حيث سيُجري محادثات ثنائية مع زعماء الوكالات الفضائية للدول الفضائية الرائدة.

جدير بالذكر أن المؤتمر كان يفترض أولا أن يعقد عام 2020 في دبي. إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا أجبر منظميه على عقده في نظام "أونلاين" وتأجيل المؤتمر إلى عام 2021.

المصدر: تاس