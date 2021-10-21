رواد الفضاء الروس يتدربون على الهبوط على سطح القمر

بدأ رواد الفضاء الروس في التحضيرات لأول هبوط لهم على سطح القمر.

وقد ظهرت أولى المعلومات بهذا الشأن على قناة "يوتيوب" التابعة لمركز "يوري غاغارين"، لتدريب رواد الفضاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "يوتيوب" كيف استطاع رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، الخروج من المسبار، والقفز على سطح القمر، كما أظهر تشغيله لأداة يدوية، والعودة إلى المسبار.

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وتدرب رائد الفضاء على مزاولة هذه الحركات في إطار تجربة "سوزفيزدي" لمحاكاة البعثة الفضائية إلى القمر باستخدام جهاز" فيخود – 2" الذي من شأنه أن يساعد على خلق قوة الجاذبية، كما هو الحال على سطح القمر.

وفيما يتعلق برائد الفضاء، ميسوركين فإنه سيقوم في 8 ديسمبر المقبل بثالث بعثة فضائية له حيث سيقود مركبة "ٍسويوز – إم إس – 20" ومعه رجل الأعمال الياباني، يوساكو مايزافا، ومساعده يوزو هيرانو اللذين سيمكثان في الفضاء لمدة 12 يوما.

يذركر أن رائد الفضاء الروسي، اوليغ نوفوتسكي بعد عودته مع الطاقم السينمائي إلى الأرض انضم إلى تجربة "سزوفيزدي" لمحاكاة البعثة القمرية.

المصدر: نوفوستي