شركة أمريكية تطلق 3 أقمار صناعية من المحطة الفضائية الدولية

أطلقت شركة Nanoracks الأمريكية الثلاثاء 12 أكتوبر من المحطة الفضائية الدولية 3 أقمار صناعية علمية صغيرة الحجم.

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صرح بذلك على "تويتر" ناطق باسم الشركة. وقال إن الشركة استخدمت لإطلاق أقمارها إلى مدار الأرض المنخفض وحدة Nanoracks الفضائية الصغيرة التي أوصلتها إلى المحطة في ديسمبر الماضي شاحنة فضائية أمريكية.

وأضاف أن قمر CapSat الصناعي التابع لجامعة إلينوي انفصل أولا الساعة 14.00 يوم 12 أكتوبر ( بتوقيت موسكو) عن متن الوحدة الفضائية. وأعقبه بعد مرور ساعة ونصف الساعة قمر CuNaR2 من جامعة بورتوريكو وقمر SPACE HAUC من جامعة ماساتشوستس.

يذكر أن شركة Nanoracks الأمريكية سبق لها أن أطلقت 200 قمر صناعي من هذا النوع، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيا CubeSat Deployer التي تمكّنها من تخزين وإطلاق أقمارها الصناعية صغيرة الحجم.

المصدر: تاس