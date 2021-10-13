رائد الفضاء نوفيتسكي يترك حجرته في المحطة الفضائية للممثلة يوليا بيريسيلد
Reuters ROSCOSMOS
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قالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ترك حجرته للممثلة يوليا بيريسيلد التي تشارك في تصوير أول فيلم في الفضاء، وانتقل للعيش في وحدة "ناؤوكا".
وكان نوفيتسكي يعيش في كتلة "زفيزدا" بالقسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية، وهو سيكون الآن أول شخص يعيش في وحدة "ناؤوكا" التي التحمت بالمحطة الدولية في 29 يوليو الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو قد وصلا إلى المحطة الفضائية الدولية لتصوير فيلم "التحدي" الذي سيكون أول فيلم سينمائي في التاريخ تم تصويره في الفضاء.
المصدر: "تاس"
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