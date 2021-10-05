التحام مركبة "سويوز" وعلى متنها أول طاقم سينمائي بالمحطة الفضائية الدولية

التحمت بنجاح منذ قليل مركبة "سويوز-إم إس 19" بالمحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، ورائد الفضاء أنطون شكابليروف.

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وقد التحمت المركبة في الساعة 15:22 بتوقيت موسكو، ومن المزمع أن تفتح البوابة ما بين المركبة والمحطة الفضائية الدولية في الساعة 17:05. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى المحطة الفضائية الدولية سينمائيون محترفون.

وكانت المركبة قد انطلقت من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، في الساعة 11:55، حيث يعتزم المخرج والممثلة تصوير أول فيلم سينمائي في المحطة الفضائية الدولية. ويحمل الفيلم عنوان "التحدي"، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء. وسوف يتعين على الطاقم تصوير حوالي 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيقضي بيريسليد وشيبينكو 12 يوماً هناك، ثم يعودان على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-18" مع رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي، الموجود في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل.

المصدر: روس كوسموس