 
مباشر

علماء: القمر القديم امتلك حقلا مغناطيسيا قويا

الفضاء

علماء: القمر القديم امتلك حقلا مغناطيسيا قويا
Gettyimages.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdtk

ساعد تحليل صور فوتوغرافية لسطح القمر وعينات الصخور التي جمعتها بعثة "أبولو" القمرية العلماء على الخروج باستنتاج مفاده بأن الحقل المغناطيسي للقمر كان شديدا منذ 3.7 مليار عام.

ويمكن مقارنته بالحقل المغناطيسي للأرض. وإضافة إلى ذلك استطاع العلماء تحديد الوضع الدقيق لمحور القمر المغناطيسي.

إقرأ المزيد
"قمر الحصادين" ظاهرة فلكية نادرة مساء اليوم وغدا

وقد نشرت مجلة Nature Astronomy  مقالا بهذا الشأن. وجاء في المقال:" تشهد حساباتنا أن نسبة تحريض الحقل المغناطيسي للقمر القديم تراوحت آنذاك بين 50 و57 نانو تسلا، ما يناسب تحريض الحقل المغناطيسي للأرض الحالية. ويدل هذا الأمر على أن  القمر امتلك منذ 3.5 – 3.7 مليار عام نواة نشيطة أنتجت الحقل المغناطبسي.

وأظهر قياس تمغنط عينات الصخور القمرية التي جلبها رواد الفضاء الأمريكيون المشاركون في برنامج "أبولو" وجود حقل مغناطيسي شديد لدى القمر القديم. لكن من غير الواضح كيف نشأ ولماذا اختفى فيما بعد.

ويعتقد بعض العلماء أن الحقل المغناطيسي للقمر نشأ جراء دوران نواته السائلة، كما هو الأمر في الأرض، إلا أن علماء كواكب آخرين يشكون في ذلك، إذ أن كتلة القمر وأبعاده صغيرة إلى درجة لا تسمح بأن تظهر في جوفه تيارات من المعدن المنصهر، لذلك يعتبر هؤلاء أن الحقل المغناطيسي للقمر نشأ بطريقة أخرى أو لم ينشأ أبدا.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا