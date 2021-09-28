علماء: القمر القديم امتلك حقلا مغناطيسيا قويا

ساعد تحليل صور فوتوغرافية لسطح القمر وعينات الصخور التي جمعتها بعثة "أبولو" القمرية العلماء على الخروج باستنتاج مفاده بأن الحقل المغناطيسي للقمر كان شديدا منذ 3.7 مليار عام.

ويمكن مقارنته بالحقل المغناطيسي للأرض. وإضافة إلى ذلك استطاع العلماء تحديد الوضع الدقيق لمحور القمر المغناطيسي.

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وقد نشرت مجلة Nature Astronomy مقالا بهذا الشأن. وجاء في المقال:" تشهد حساباتنا أن نسبة تحريض الحقل المغناطيسي للقمر القديم تراوحت آنذاك بين 50 و57 نانو تسلا، ما يناسب تحريض الحقل المغناطيسي للأرض الحالية. ويدل هذا الأمر على أن القمر امتلك منذ 3.5 – 3.7 مليار عام نواة نشيطة أنتجت الحقل المغناطبسي.

وأظهر قياس تمغنط عينات الصخور القمرية التي جلبها رواد الفضاء الأمريكيون المشاركون في برنامج "أبولو" وجود حقل مغناطيسي شديد لدى القمر القديم. لكن من غير الواضح كيف نشأ ولماذا اختفى فيما بعد.

ويعتقد بعض العلماء أن الحقل المغناطيسي للقمر نشأ جراء دوران نواته السائلة، كما هو الأمر في الأرض، إلا أن علماء كواكب آخرين يشكون في ذلك، إذ أن كتلة القمر وأبعاده صغيرة إلى درجة لا تسمح بأن تظهر في جوفه تيارات من المعدن المنصهر، لذلك يعتبر هؤلاء أن الحقل المغناطيسي للقمر نشأ بطريقة أخرى أو لم ينشأ أبدا.

المصدر: تاس