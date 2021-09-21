"قمر الحصادين" ظاهرة فلكية نادرة مساء اليوم وغدا

قالت المديرية العامة للأرصاد في سوريا إن العالم سيشهد مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ظاهرة فلكية مميزة اسمها "قمر الحصادين" يكون القمر فيها بطور تمام البدر.

وأوضحت المديرية أن القمر يكون في حالة "سطوع مميزة عن المعتاد طوال الليل لوجوده في منطقة الحضيض مع الأرض بالنسبة لمداره، حيث يشرق القمر مع غروب شمس اليوم الثلاثاء، ويستمر في سماء سوريا حتى شروق يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021م" وذلك بما يقارب 11 ساعة و23 دقيقة، وأنه يمكث في القبة السماوية ليل الأربعاء صباح الخميس ما يقارب 12 ساعة.

وأضافت المديرية أن ظاهرة "قمر الحصادين" تحدث عندما يكون الشهر القمري في طور البدر وخلال فترة الاعتدال الخريفي التي تبدأ في سوريا مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021م، وتتزامن مع موسم حصاد المزارعين في العالم، إذ يتمكنون من مواصلة الحصاد طوال الليل لأن ضوء القمر يكون قويا خلال هاتين الليلتين.

وأشارت إلى أن تلك الظاهرة "فرصة جميلة للتصوير الليلي تحت إضاءة القمر ليلا ومتابعة الأحداث الفلكية".

المصدر: RT