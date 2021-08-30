شركة روسية بصدد تصميم شاحنة فضائية متعددة الاستخدام

تعتزم شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية أن تصمم في المستقبل شاحنة فضائية متعددة الاستخدام وذلك على أساس مركبة "أوريول" المأهولة المستقبلية الواعدة.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية كبير المصممين في الشركة بطل الاتحاد السوفيتي، فلاديمير سولوفيوف. مؤكدا أن الشاحنة ستستخدم أكثر من مرة.

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وأوضح أنها ستحل محل مركبات الشحن "بروغريس" التي تقوم حاليا بأداء مهام نقل الحمولة إلى المحطة الفضائية الدولية وتزويدها بكل مستلزماتها. وأضاف قائلا: "هناك سلبية هامة لدى شاحنة "بروغريس" لأنها لا تستطيع إعادة الحمولة المفيدة من المحطة الفضائية إلى الأرض لاحتراقها في الطبقات العلوية لمدار كوكبنا.

يذكر أن مركبة "أوريول" (فيديراتسيا سابقا) يتم تصنيعها في إطار البرنامج القمري الروسي. ويتوقع أن تحقق المركبة أول رحلة غير مأهولة لها في 15 ديسمبر عام 2023 بعد إطلاقها من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي. وستقوم المركبة بحلول عام 2024 برحلة فضائية غير مأهولة ثانية حيث ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية. وفي عام 2025 يتوقع أن تحقق مركبة "أوريول" بأول رحلة مأهولة.

كما يخطط لاستخدام "أوريول" التي تتسع لـ 6 رواد للقيام برحلات مأهولة وغير مأهولة إلى القمر

المصدر: تاس