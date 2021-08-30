شاحنة "دراغون" الفضائية الأمريكية تلتحم اليوم بالمحطة الدولية

نجحت مركبة الشحن الأمريكية "دراغون" يوم 29 أغسطس في الوصول لمدار الأرض. جاء ذلك أمس الأحد على الموقع الرسمي لـ ناسا.

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وقال الموقع إن شاحنة "دراغون" العسكرية التابعة لشركة "سبيس إكس" أطلقت الساعة 03.14 الأحد 29 أغسطس بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 10.14 بتوقيت موسكو) وتتجه حاليا نحو المحطة الفضائية الدولية. أما المرحة الأولى لصاروخ "فالكون" الذي أطلق المركبة فعادت وهبطت بنجاح على منصة بحرية في المحيط الأطلسي.

ويتوقع أن تلتحم "دراغون" أوتوماتيكيا بالمحطة الفضائية الدولية الساعة 11.00 يوم 30 أغسطس بتوقيت الشاطئ الشرقي (الساعة 18.00" بتوقيت موسكو).

وتنقل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية مختلف المعدات والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية وبصورة خاصة أجهزة تساعد في تحديد المشاكل المتعلقة ببصر رواد الفضاء. وعلاوة على ذلك فإن "دراغون" تحمل إلى المحطة الفضائية مواد مركبة تستطيع أن تحمي رواد الفضاء من الأشعة الكونية

المصدر: تاس