مركبة Dragon تتجه نحو المحطة الفضائية قريبا

The next @SpaceX resupply mission to the @Space_Station is targeted for launch Sat., Aug. 28 at 3:37am ET (7:37 UT). Learn about the @ISS_Research heading to space in a news update Mon., Aug. 23 at 1pm ET (13:00 UT): https://t.co/SBgnsAKKlzpic.twitter.com/yaxz2Rhuys