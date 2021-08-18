مركبة Dragon تتجه نحو المحطة الفضائية قريبا

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة شحن من نوع Dragon سيتم إطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية الشهر الجاري.

وقال بيان صادر عن الوكالة "في 28 أغسطس الجاري من المفترض إطلاق مركبة من نوع Dragon التي ستنقل بضائع ومؤن إلى المحطة الفضائية الدولية، هذه المهمة ستكون المهمة رقم 23 لرحلات مركبات شركة سبيس إكس التجارية نحو المحطة".

وأشار البيان إلى أن المركبة ستطلق في اليوم المذكور على متن صاروخ من تطوير "سبيس إكس"، ومن مركز جون كيندي الفضائي في فلوريدا، في تمام الساعة 3:37 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (10:37 بتوقيت موسكو).

The next @SpaceX resupply mission to the @Space_Station is targeted for launch Sat., Aug. 28 at 3:37am ET (7:37 UT). Learn about the @ISS_Research heading to space in a news update Mon., Aug. 23 at 1pm ET (13:00 UT): https://t.co/SBgnsAKKlzpic.twitter.com/yaxz2Rhuys — NASA (@NASA) August 17, 2021

وستحمل المركبة إلى المحطة معدات مختلفة لإجراء التجارب العلمية، ومعدات طبية تستخدم في الكشف وعلاج مشكلات النظر، إضافة إلى المؤن وبعض المواد التي تستعمل في الحماية من الإشعاعات الكونية.

🗓️ Save the date: @NASA & @SpaceX are targeting Aug. 28 at 3:37am ET for the 23rd cargo resupply mission to the @Space_Station!



SpaceX's Dragon spacecraft will deliver a variety of science investigations, materials & supplies to the orbiting laboratory: https://t.co/9lcj2bEKDWpic.twitter.com/MfHG57ismi — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) August 16, 2021

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وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت أرسلت في الثالث من يوليو الفائت مركبة شحن فضائية من نوع Dragon نحو المحطة، وأطلقتها حينها من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وعلى متن صاروخ من نوع Falcon 9.

المصدر: فيستي