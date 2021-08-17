روسيا تخطط لمراقبة الكويكبات والمذنبات من القمر

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن لدى بلاده خططا لاستحداث تقنيات ستساعد على رصد الكويكبات والمذنبات من سطح القمر.

وتبعا للمصدر فإن "مؤسسة روس كوسموس الروسية تخطط لمشاركة المركز العلمي الفلكي الروسي لاستحداث معدات جديدة ستستخدم لمراقبة المذنبات والكويكبات من محطتها القمرية التي ستستحدثها مستقبلا".

وأشار المصدر لوكالة تاس الروسية إلى "أن مهمة الخبراء في المركز العلمي الفلكي الروسي هو المساهمة في تطوير نظام آلي للإنذار المبكر من الحالات الخطرة، إذ سيعمل هذا النظام على اكتشاف الأجسام السماوية في الفضاء القريب من الأرض، وسيركب في المحطة القمرية الروسية المنشودة".

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وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد ذكر في وقت سابق بأن خبراء المركز العلمي الفلكي الروسي سيشاركون في تطوير المعدات الضرورية للقاعدة الروسية القمرية، وكذلك تطوير المعدات التي ستركب على المحطة المدارية القمرية المستقبلية.

وفي نوفمر 2019 كان مدير قسم البرامج العلمية الواعدة في "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو، قد ذكر في مقابلة صحفية "أن روسيا تخطط لبناء قاعدة علمية على القطب الجنوبي للقمر، وتخطط لتزويد هذه القاعدة بتلسكوب خاص لمراقبة الكويكبات والمذنبات الخطرة".

المصدر: فيستي