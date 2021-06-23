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مركبة Cygnus تنفصل عن المحطة الفضائية قريبا

الفضاء

مركبة Cygnus تنفصل عن المحطة الفضائية قريبا
youtube/ insideISS
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أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cygnus الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وأشار بيان صادر عن الوكالة "من المفترض أن تنفصل مركبة الشحن الفضائية الأمريكية Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية في 29 يونيو الجاري، بتمام الساعة (19:25 بتوقيت موسكو)، وبعد انفصالها ستتم عملية إطلاق قمرين صناعيين نانويين من المحطة إلى مدارات الأرض، أول قمر سيستخدم لدراسة الغلاف الأيوني للأرض، والثاني مخصص لاختبارات نظم البرمجة التي تعمل مع الأقمار الصناعية".

وتبعا لناسا فإن المركبة المذكورة ستحمّل بالنفايات والمعدات غير الضرورية للمحطة، وبعد انفصالها ستتجه نحو الغلاف الجوي للأرض لتحترق بحمولتها هناك.

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تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة كانت قد أطلقت نحو المحطة في فبراير العام الجاري، وحملت معها إلى هناك نحو 3.6 طن من الحمولة التي شملت أغذية ومؤنا لرواد الفضاء، ومعدات لإجراء الأبحاث العلمية، ومعدات لتشغيل بعض تقنيات المحطة.

المصدر: تاس

 

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