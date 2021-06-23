مركبة Cygnus تنفصل عن المحطة الفضائية قريبا

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cygnus الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وأشار بيان صادر عن الوكالة "من المفترض أن تنفصل مركبة الشحن الفضائية الأمريكية Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية في 29 يونيو الجاري، بتمام الساعة (19:25 بتوقيت موسكو)، وبعد انفصالها ستتم عملية إطلاق قمرين صناعيين نانويين من المحطة إلى مدارات الأرض، أول قمر سيستخدم لدراسة الغلاف الأيوني للأرض، والثاني مخصص لاختبارات نظم البرمجة التي تعمل مع الأقمار الصناعية".

⏰ DEPARTURE ALERT: @NorthropGrumman’s uncrewed #Cygnus spacecraft named after NASA mathematician Katherine Johnson is scheduled to depart the @Space_Station on Tues., June 29 after 4 months.



📺 Live NASA TV coverage begins at 12pm ET. Details: https://t.co/j3jyqXhG1Jpic.twitter.com/3KaRLuahwI — NASA (@NASA) June 22, 2021

وتبعا لناسا فإن المركبة المذكورة ستحمّل بالنفايات والمعدات غير الضرورية للمحطة، وبعد انفصالها ستتجه نحو الغلاف الجوي للأرض لتحترق بحمولتها هناك.

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وتجدر الإشارة إلى أن المركبة كانت قد أطلقت نحو المحطة في فبراير العام الجاري، وحملت معها إلى هناك نحو 3.6 طن من الحمولة التي شملت أغذية ومؤنا لرواد الفضاء، ومعدات لإجراء الأبحاث العلمية، ومعدات لتشغيل بعض تقنيات المحطة.

المصدر: تاس