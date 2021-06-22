تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

سيتم يوم 24 يونيو رفع مدار المحطة الفضائية الدولية بـ 890 مترا.

جاء ذلك في بيان نشرته الاثنين 21 يونيو مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وورد في البيان:" يخطط لرفع مدار المحطة الفضائية الدولية بـ 890 مترا بواسطة محركات شاحنة "بروغريس إم إس - 16" الفضائية الروسية".

وحسب قسم الملاحة والمواصفات الباليستية في المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية فإن المحركات سيتم تشغيلها الساعة 05.25 يوم 24 يونيو بتوقيت موسكو لتعمل لمدة 466 ثانية، ما يؤدي إلى انتقال المحطة الفضائية إلى مدار 420.26 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وقال البيان إن تعديل المدار يجري بغية تهيئة الظروف الباليستية قبل إطلاق مركبة CST-100 Starliner الأمريكية ومركبة "سويوز إم إس – 19" المأهولة الروسية إلى المحطة الفضائية وهبوط مركبة "سويوز – إم إس – 18" المأهولة الروسية على الأرض.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائي الدولية يضم حاليا رائدي الفضاء الروسييْن بيوتر دوبوف وأوليغ نوفيتسكي، ورواد ناسا مارك فانده هاي وشاين كيمبرو وميغان ماكارتور، ورائد الفضاء الأوروبي توما بيسكي، ورائد الفضاء الياباني أكيخيكو هوسيده.

المصدر: تاس