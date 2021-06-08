روسيا تكشف عن ميزة مهمة في محطتها المدارية الواعدة

كشف رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين عن صيغة تصميمية فريدة ستتميز بها المحطة المدارية الفضائية التي تخطط روسيا لتطويرها.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال روغوزين: "المحطة المدارية الروسية الواعدة ستملك هيكلية قابلة للتعديل ستساعدها على البقاء في مدارات الأرض إلى الأبد".

وأضاف "نريد أن نجعل هيكل هذه المحطة قابلا للتعديل بشكل مستمر، أي أنه سيكون بإمكاننا استبدال إحدى وحدات هذه المحطة بوحدة أخرى في حال انتهاء العمر الافتراضي للأولى، وهذا سيمنح المحطة إمكانية الاستمرار للأبد، وسيساعدنا على استبدال عناصر المحطة بشكل دوري".

وأشار روغوزين إلى "أن المشكلة الأساسية في المحطة الفضائية الدولية الحالية هو استحالة نزع إحدى وحداتها عن الهيكل الكلي لاستبدال هذه الوحدة بوحدة أخرى، وهذا ما يجعل هيكل المحطة العملاق مكلفا للغاية".

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وكان روغوزين قد ذكر في وقت سابق أن المحطة المدارية الروسية المنتظرة من المفترض تتحرك بمدار يساعدها على المرور فوق كل مناطق الأرض كل يومين، كما أنها ستمر فوق مناطق القطب الشمالي كل ساعة ونصف الساعة، وهذا أمر مهم لدعم الطريق البحرية الشمالية، واوضح أن العمل على صنع تصميم أولي لهذه المحطة من المفترض أن يبدأ صيف العام الجاري.

ومن جهة أخرى كان العالم ورائد الفضاء الروسي، سيرغي ريازانسكي، قد أشار إلى أن الشركات الروسية الخاصة قد تساهم في تطوير المحطة المدارية التي سوف تستحدثها بلاده في حال التخلي عن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي