روغوزين بحث مع رواد الفضاء مشروع المحطة المدارية الجديدة

قال دميتري روغوزين مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إنه بحث مع ممثلي رواد الفضاء، مشروع محطة الخدمة المدارية الفضائية الروسية المقبلة.

وكتب روغوزين على قناته في "تليغرام" اليوم: "بالأمس عقدت اجتماعا آخر مع رواد الفضاء في روس كوسموس. وناقشنا خلاله مشروع محطة الخدمة المدارية الروسية، وسير العمل في مجال إنشاء تكنولوجيات صاروخية فضائية جديدة، وكذلك برنامج التحليق".

في وقت سابق، أعلن روغوزين أنه تم تكليف شركة "إينيرغيا" للصناعات الصاروخية والفضائية، بتنفيذ مهمة ضمان جاهزية الوحدة الأساسية الأولى للمحطة المدارية الروسية الجديدة، في عام 2025. وذكر رئيس روس كوسموس، أن العمل بدأ في هذا المجال.

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في وقت سابق، أشار فلاديمير سولوفيوف، مدير إدارة رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، إلى أن المحطة ستستمر في العمل لغاية عام 2030.

في يوم الأحد الماضي، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف لوكالة "تاس" أن حالة محطة الفضاء الدولية تثير التساؤل. وذكر المكتب، أن المحطة تحتاج إلى مسح تقني ودراسة فنية، لتلافي أي مخاطر في حالات الطوارئ، وعلى أساس نتائج هذه الدراسة، سيتم اتخاذ قرار بشأن مصير المحطة في المستقبل.

المصدر: تاس