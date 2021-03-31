روسيا تطلق صاروخا يحمل اسم غاغارين إلى الفضاء قريبا

أعلن مصدر في مجال الصناعات الفضائية بروسيا أن الاستعدادات جارية في البلاد لإطلاق صاروخ جديد إلى مدارات الأرض عشية الاحتفال بالذكرى الـ 60 لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء.

وتبعا للمصدر فإن صاروخا روسيا من نوع Soyuz-2.1a سيطلق إلى الفضاء قريبا، وسيزيّن بملصق كبير عليه صورة وتوقيع رائد الفضاء السوفيتي، يوري غاغارين، إضافة إلى الشعار المخصص للذكرى الـ 60 لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء".

На космодроме Байконур специалисты Роскосмоса завершили заправку пилотируемого корабля #СоюзМС18 компонентами топлива и сжатыми газами — https://t.co/VKbx4iYxm1



🚀 Запуск запланирован на 9 апреля pic.twitter.com/m1cXPWdSk0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 30, 2021

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الصاروخ المذكور سيطلق في 9 أبريل المقبل، حاملا على متنه المركبة الروسية Soyuz MS-18، والتي ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورائد الفضاء التابع لناسا مارك فاندي هاي، كما سيضم الطاقم الاحتياطي للرحلة المذكورة رائدي الفضاء الروسيين، أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيوموف، ورائدة ناسا، آن ماكليين.

На космодроме #Восточный приступили к работам с ракетой для пуска в апреле 🚀



Специалисты провели операции по перекладке «пакета», состоящего из первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б», на рабочее место для подготовки к проведению испытаний — https://t.co/2RhPjbIt7Cpic.twitter.com/BgeoOiLdBv — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 30, 2021

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ويحتفل العالم في 12 أبريل المقبل بالذكرى الـ 60 لإطلاق مركبة "فوستوك-1" السوفيتية التي حملت إلى مدارات الأرض قبل 6 عقود، يوري غاغارين، أول شخص وصل إلى الفضاء في رحلة مأهولة.

المصدر: فيستي