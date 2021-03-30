روسيا بصدد إنشاء منظومة للأقمار الصناعية القطبية

تعتزم روسيا أن تختتم نهاية عام 2024 اختبارات منظومة أقمارها الصناعية القطبية الخاصة بالأرصاد الجوية من طراز "أركتيكا – إم".

صرح بذلك لمجلة "روسكي كوسموس" الروسية كبير مصممي مشروع " أركتيكا" في شركة "لافوتشكين" الفضائية الروسية، أناتولي كراينوف.

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وأوضح أن الاختبارات الفضائية تجري في مدار إهليلجي عال للأرض يسمح برصد القطب الشمالي وبحار المحيط المتجمد الشمالي كلها. وأضاف أن القمر الصناعي الثاني من طراز "أركتتيكا - إم" سينطلق بحلول عام 2023.

يذكر أن القمر الصناعي القطبي الأول من طراز "أركتيكا – إم" انطلق في 28 فبراير الماضي من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. ومن شأنه أن يضمن رصد سطح الأرض ومراقبة الأوضاع في بحار المحيط المتجمد الشمالي ليلا ونهارا في كل ظروف الطقس، فضلا عن تأمين الاتصال الدائم في منطقة الممر البحري الشمالي.

فيما قال، أناتولي كراينوف، إن منظومة الأقمار الصناعية القطبية يجب أن تتضمن قمرين صناعيين من هذا النوع على الأقل.

جدير بالذكر أن نائب رئيس قسم أنظمة الرصد والمراقبة في شركة "الأنظمة الفضائية الروسية، يوري هكتين، كان قد أعلن في وقت سابق أن منظومة الأقمار الصناعية القطبية ستتضمن بعد انتهاء اختباراتها 4 أقمار صناعية.

المصدر: تاس