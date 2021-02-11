المسبار الصيني Tianwen 1 يصل بنجاح إلى مدار المريخ

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، أن المسبار Tianwen 1 دخل إلى مدار الكوكب الأحمر.



وتشير المؤسسة في بيانها، إلى أن "أول مسبار صيني Tianwen 1 ، لاستكشاف المريخ، كبح سرعته ودخل بنجاح إلى المدار الدائري للمريخ في الساعة 19.52 بالتوقيت المحلي من يوم 10 فبراير". وبهذا يكون المسبار قد نجح في إنجاز مهمة الدوران في مدار الكوكب الأحمر.

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ويذكر أن الصين أطلقت المسبار Tianwen 1 في 23 يوليو عام 2020 . وقد استمر تحليق المسبار 202 يوما، ابتعد خلالها عن الأرض مسافة 192 مليون كيلومتر، من المسافة الإجمالية إلى كوكب المريخ البالغة حوالي 475 مليون كيلومتر. وسوف يجري المسبار في الأيام المقبلة بعض التعديلات، وبعدها يدخل مدار الانتظار ويبدأ البحث عن مكان ملائم للهبوط على سطح الكوكب في مايو-يونيو 2021.

وسوف يرسل المسبار إلى الأرض في حال نجاحه بالهبوط، جميع المعلومات التي سيحصل عليها خلال حركته على سطح الكوكب، التي بواسطتها سيتمكن العلماء من دراسة الغلاف الجوي والتضاريس والخصائص الجيولوجية وخصائص المجال المغناطيسي للكوكب، التي ستساعد على حل لغز نشوء الكوكب وتطوره والمنظومة الشمسية بأكملها.

وتبقى المهمة الرئيسية للمسبار، البحث عن علامات محتملة لوجود الحياة على الكوكب الأحمر، وكذلك مساعدة العلماء في فهم فيما إذا كانت الظروف الحالية على الكوكب الأحمر ستتغير في المستقبل وتصبح صالحة لحياة البشر.

المصدر: نوفوستي