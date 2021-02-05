مسبار صيني خاص بدراسة المريخ يرسل للأرض أولى صوره للكوكب الأحمر(صورة)

أرسل المسبار الصيني "Tianwen-1" الخاص بأبحاث المريخ، اليوم الجمعة، أول صورة التقطتها للكوكب الأحمر.

وأفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، في بيان، بأن المسبار أرسل صورة للمريخ التقطها سابقا من مسافة 2.2 مليون كيلومتر، ومن ثم أنجز عملية رابعة لتصحيح المدار.

وتم إطلاق المسبار "Tianwen-1" يوم 23 يوليو من مطار وين تشان في جزيرة هاينان، ويحلق حاليا على بعد 184 مليون كيلومتر من الأرض و1.1 مليون كيلومتر من المريخ.

Reuters CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION

ومن المتوقع أن تشمل مهمة المسبار هبوطا على الكوكب الأحمر ليفحص جانبا من سطحه، ما سيمكن العلماء من دراسة الغلاف الجوي والتضاريس والخصائص الجيولوجية وخصائص المجال المغناطيسي للمريخ.

ومع ذلك تتمثل المهمة الأساسية للمسبار في العثور على مؤشرات محتملة على وجود الحياة في الموكب أو تحديد ما إذا يمكن أن يصبح المريخ مستقبلا قابلا لإسكانه من قبل البشرية.

المصدر: وكالات