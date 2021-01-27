"ناسا": منفتحون على مناقشة مبادئ التعاون مع روسيا حول مشروع المحطة القمرية

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الأربعاء، انفتاحها على مناقشة مبادئ التعاون مع روسيا حول مشروع إنشاء المحطة القمرية المدارية.

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وقالت متحدثة باسم "ناسا"، ردا على طلب التعليق على تقارير حول فصل روسيا عن فريق الخبراء المعني ببحث آفاق إنشاء محطة "البوابة" (Gateway) القمرية المدارية، بسبب ضعف دورها في هذا المشروع: "لم نتلق بعد أي اقتراحات محددة من (وكالة الفضاء الروسية) روس كوسموس على عرض عقد اتفاقية حول (محطة) البوابة، لكننا نبقى منفتحين على مناقشة مبادئ التعاون".

والاثنين الماضي، أعلنت "روس كوسموس" أنها مستعدة لمواصلة مشاورات مع الولايات المتحدة حول الموضوعات المتعلقة بالمحطة القمرية، لكنها أكدت عدم نية روسيا المشاركة في هذا المشروع.

وسابقا أخبر مصدر في قطاع صناعة الصواريخ الفضائية في روسيا، وكالة "نوفوستي" عن فصل خبراء روس من الفريق المعني بدراسة آفاق إنشاء المحطة الفضائية.

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الروسي، دميتري روغوزين، أشار إلى أن بلاده غير مهتمة بالمشاركة في مشروع محطة "البوابة" الأمريكية، لأن المشروع المذكور لا يضمن تكافؤ الحقوق بين الدول الأطراف فيه.

المصدر: "نوفوستي"