استثناء روسيا من البرنامج القمري الأمريكي

تم استثناء روسيا من فريق خبراء دولي يقوم بمناقشة مستقبل إنشاء المحطة القمرية المدارية الأمريكية.

أفاد بذلك مصدر في الصناعة الفضائية الروسية وقال إن سبب اتخاذ تلك الخطوة هو بيانات عديدة تقدمت بها روسيا عن دورها غير الكافي في المشروع.

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وأوضح أنه تم منع ممثلي الجانب الروسي من تلقي الرسائل والمشاركة في المناقشات والاطلاع على وثائق ومستندات لها علاقة بالمشروع القمري الأمريكي.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا في سبتمبر عام 2017 مذكرة تفاهم بشأن إنشاء المحطة القمرية المدارية Deep Space Gateway. واقترح الجانب الأمريكي على روسيا بتصميم وحدة التحام بصفتها جزءا من المحطة القمرية. فيما أعلن الجانب الروسي أنه يريد المشاركة في المشروع القمري الدولي على قدم المساواة مع الجانب الأمريكي.

وأفادت وكالة "رويترز" في مايو عام 2020 بإعداد اتفاقية دولية خاصة باستصلاح القمر لم تدخل روسيا فيها. ونفت ناسا هذا الخبر ووصفته آنذاك بأنه غير صحيح.

جدير بالذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في حديث أدلى به في وقت سابق لصحيفة "كومسمولسكايا برافدا" أن روسيا لن تسمح بخصخصة القمر من جانب واحد ولن تشارك في سباق غزو القمر.

المصدر: تاس