ناسا تختبر محركات "صاروخ القمر"

أعلنت وكالة ناسا أنها أجرت مؤخرا تجربة لاختبار محركات صاروخ "SLS" الفضائي الثقيل الذي قد يستخدم مستقبلا في الرحلات إلى القمر.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع "يوم السبت 16 يناير الجاري نجح خبراء تابعون لناسا في إجراء تجربة على أنظمة الاحتراق المخصصة لمحركات صواريخ SLS".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات تم تشغيل أربعة محركات دفعة واحدة كانت مثبتة على دعامة خاصة في إحدى مجمعات الاختبار التابعة لناسا بولاية ميسيسيبي الأمريكية، عملت المحركات معا لمدة دقيقة، وكان من المخطط أن يتم تشغيلها لمدة ثماني دقائق".

وقال رئيس الوكالة، جيمس برادينستاين، حول التجارب: " لم تسر كل الأمور اليوم تبعا للخطة، لكننا حصلنا على الكثير من المعلومات المهمة.. أنا واثق من أن الخبراء في ناسا سيكتشفون السبب وراء عدم عمل المحركات كل المدة المطلوبة، وسيعالجون المشكلات التي تسببت بهذا الأمر".

On Saturday, we conducted a hot fire test of the core stage for the @NASA_SLS rocket that will launch @NASAArtemis missions to the Moon. Find out more about the test: https://t.co/vbdcRmbk3dpic.twitter.com/dX0MCTNWJM — NASA (@NASA) January 17, 2021

ومن جهته أشار كبير المصممين في مشروع صواريخ" SLS"، جون هانيكات"إلى أن المحركات خلال التجارب توقفت عن العمل قبل الوقت المحدد بسبب منظومة الإيقاف الأوتوماتيكي لها التي اشتغلت فجأة، ومن السابق لأوانه الآن تحديد السبب وراء هذا الأمر، أو فيما إذا كانت هناك مشكلات في الأجهزة أو المستشعرات التابعة لمنظومات المحركات".

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

المصدر: فيستي