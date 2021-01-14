الروس يبتكرون مقصورة ذاتية الحركة للعمل على سطح القمر

حصلت شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية على براءة اختراع المقصورة التي تقوم بتنفيذ عمليات يدوية دقيقة على سطح كواكب أخرى وداخل بيئة من السوائل والغازات الخطيرة.

وجاء في شهادة براءة الاختراع أن المقصورة التي ابتكرها المهندسون الروس مخصصة لتنفيذ عمليات يدوية دقيقة في الفضاء وغيره من البيئات الخطيرة. وتتضمن تلك الآلية مقصورة مأهولة محكمة الإغلاق وقسم البطاريات الكهربائية وغطاء محكم الإغلاق. وتم نصب كل ذلك على منصة مدولبة ذاتية الحركة تتزود بأجهزة التحكم وأدوات الضبط العمودي. أما المقصورة محكمة الإغلاق فتم تزويدها بنوافذ وأدوات وأسطوانة الأكسجين.

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ويمكن أن يستخدم رواد الفضاء المقصورة المذكورة لإصلاح منشآت البنية التحتية بما في ذلك على سطح القمر والمريخ وغيرهما من الكواكب وكذلك في ظروف الأرض القاسية وتحت الماء وعلى قمم الجبال.

وجاء في الشهادة أن المقصورة محكمة الإغلاق تحافظ على ضغط الجو اللازم لرواد الفضاء والمهندسين الفضائيين. ولا تستبعد شهادة براءة الاختراع استخدام المقصورة على سطح القمر بعد أن تظهر هناك معامل صغيرة ومصانع تعتمد تكنولوجيات معقدة، بما فيها تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

المصدر: تاس