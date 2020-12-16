 
مباشر

المسبار القمري الصيني جاهز للهبوط على الأرض

الفضاء

المسبار القمري الصيني جاهز للهبوط على الأرض
AFP
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pddt

أعلنت الإدارة الفضائية القومية الصينية أن مسبار" تشانغ إيه – 5" القمري الصيني مستعد للعودة إلى الأرض بعينات من الصخور القمرية .

وعليه أن يهبط على الأرض خلال الـ24 ساعة القادمة.

إقرأ المزيد
وحدة إقلاع تابعة لمسبار صيني تعود إلى سطح القمر
وحدة إقلاع تابعة لمسبار صيني تعود إلى سطح القمر "كي لا تلوث مداره"

وأفادت صحيفة China Daily الصينية بأن المسبار يتوقع أن يهبط على الأرض في مديرية سيزوان بمنطقة منغوليا الداخلية الشمالية.

أما الناطق باسم المركز الصيني لدراسة القمر والبرامح الفضائية CNSA فقال إن كل شيء جاهز للهبوط وأضاف قائلا: "إن خبراءنا ينتظرون وصول كبسولة تحتوي على عينات التربة القمرية".

وتشغل الكبسولة، حسب الناطق، 14% من حجم المسبار القمري. فيما يتعلق بمساحة المنطقة التي يتوقع أن يهبط المسبار فيها فتزيد بمقدار 16 مرة عن مساحة المناطق المخصصة لهبوط المركبات الصينية المأهولة.

يذكر أن المسبار سبق له أن عدل عدة مرات مساره  وانتقل من مدار القمر إلى مدار الأرض. وكان اختبار قدرة المسبار على مقاومة الحرارة أثناء تحليقه بالسرعة الفضائية الثانية ( نحو 11.2 كلم/ثانية) من إحدى المهام التي طرحها المهندسون الصينيون أمام البعثة القمرية.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا