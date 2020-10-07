ثقب أوزون قياسي فوق القارة القطبية الجنوبية

أعلنت كلير دوليس، المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن خبراء المنظمة رصدوا نشوء أكبر ثقب للأوزون خلال السنوات الأخيرة فوق القارة القطبية الجنوبية.

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وتقول دوليس، "يؤكد علماء خدمة كوبيرنكوس لمراقبة الغلاف الجوي للأرض، أن ثقب الأوزون الحالي فوق القارة القطبية الجنوبية هو واحد من أكبر وأعمق الثقوب التي سجلت في السنوات الأخيرة. وتشير نتائج التحاليل إلى أنه بلغ أقصى مقاس له".

ووفقا لها، بدأ ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، بالتوسع في أواسط شهر أغسطس وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، بلغت مساحته الكلية 24 مليون كيلومتر مربع، ويغطي معظم مساحة القارة القطبية الجنوبية.

ويذكر أنه في حال مراعاة بروتوكول منتريال، الذي يحظر انبعاث المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، فإن طبقة الأوزون ستتحسن تدريجيا وفي عام 2060 تعود إلى مستواها الطبيعي الذي كان قبل عام 1980.

المصدر: نوفوستي