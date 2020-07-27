رحلة "بروتون" المقبلة ستكون الأطول في التاريخ

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه من المقرر إطلاق صاروخ النقل :بروتون-إم" في أطول رحلة، وعلى متنه قمران صناعيان للاتصالات.





ووفقا للمؤسسة، سيطلق صاروخ النقل "بروتون-إم" في الساعة الثانية عشرة ليلا و27 دقيقة يوم 30 يوليو الجاري في أطول رحلة، وعلى متنه قمران صناعيان للاتصالات، "إكسبريس-80" و"إكسبريس-103".

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وتشير المؤسسة في بيانها، إلى أنه: سينفصل القمر الصناعي "إكسبريس-80" عن وحدة التعجيل "بريز-إم" بعد مضي 17 ساعة و59 دقيقة على إطلاق الصاروخ، وأما القمر الصناعي "إكسبريس-103" فسوف ينفصل بعده بـ 17 دقيقة.

ويذكر أن رحلة الصاروخ "بروتون-إم" الذي أطلق في سبتمبر 2019 وعلى متنه القمر الصناعي الأوروبي Eutelsat 5 West B والقمر الصناعي الأمريكي Mission Extension Vehicle-1، استمرت حوالي 16 ساعة.

سيعمل القمران "إكسبريس-80" و"إكسبريس-103" في مدار ثابت بالنسبة للأرض (مدار دائري ارتفاعه 35786 كيلومترا)، ومهمتهما توفير خدمات الاتصالات والبث في نطاقات C و Ku و L في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي