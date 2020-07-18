روسيا تطور منظومة أقمار صناعية منافسة لـ Starlink

أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن المؤسسة تعمل على مشروع لتطوير منظومة أقمار صناعية جديدة لتغطية الأرض بالإنترنت.

وقال بيان صادر عن المكتب "تمت الموافقة على البرنامج المبدئي لمشروع تطوير منظومة Sphere للأقمار الصناعية من قبل جميع الهيئات الفيدرالية المعنية في روسيا، ومن قبل وزارتي التنمية الاقتصادية والمالية، وكذلك وزارة النقل ووزارة الاتصالات، وسترسل نصوص البرنامج التي تم التوافق عليها إلى الحكومة قريبا لتصادق عليها أيضا".

وأضاف البيان "الصيغة النهائية لبرنامج تطوير المشروع مع مراعاة جميع التعليقات والملاحظات المقدمة من قبل الهيئات التي ذكرت سابقا من المفترض أن تعتمد من قبل الحكومة في أغسطس القادم".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أول مرة عن المشروع المذكور عام 2018، وأشار إلى أن الهدف منه هو إنشاء منظومة من أقمار اتصالات صناعية تضم 600 قمر.

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ومن المفترض أن تصبح هذه المنظومة منافسة لمنظومة Starlink الأمريكية، حيث ستعمل أقمارها على تغطية الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة، كما ستعمل كأقمار لاستشعار الأرض عن بعد وتوفير البيانات لحركة الملاحة البرية والبحرية والجوية.

أما مشروع Starlink الذي أعلنت عنه "سبيس إكس" الأمريكية أول مرة عام 2017 فيهدف إلى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

المصدر: تاس