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روسيا تحضر مطار "فوستوتشني" الفضائي لإطلاق صواريخ "أنغارا" المعدلة

الفضاء

روسيا تحضر مطار
Sputnik andrey morgunov
صورة أرشيفية لإحدى عمليات إطلاق صواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية
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أعلنت وسائل إعلام روسية عن بدء الاستعدادات لتجهيز مطار "فوستوتشني" الفضائي بمنصات جديدة لإطلاق صواريخ "أنغارا" المعدلة.

وقال بيان صادر عن الموقع الإلكتروني لمركز تشغيل المرافق والبنى التحتية في المطار: "بدأت عملية نقل الأجزاء المعدنية الكبيرة للمنصات التي ستستخدم في إطلاق صواريخ أنغارا من مطار فوستوتشني الفضائي.. جرى تحميل هذه الأجزاء التي يبلغ وزنها أكثر من 2000 طن على سفينة بارنتس التي غادرت مؤخرا مياه حوض السفن في مصنع زفيوزدتشكا".

وأوضح البيان أن السفينة المذكورة ستبحر مع حمولتها عبر المحيط المتجمد الشمالي لتمر بمضيق بيرينغ وأخوتسك لتصل إلى ميناء سوفيتسكايا غافانا، وهناك سيتم إفراغ الحمولة في بارجة أخرى ستنطلق باتجاه المطار عبر نهري آمور وزيا، ويفترض أن تصل المعدات إلى المطار في سبتمر القادم.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت سابقا إلى أن عمليات بناء القواعد الخاصة بإطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار "فوستوتشني" بدأت منذ العام 2019، وأن روسيا تخطط لإطلاق نماذج معدلة من هذه الصواريخ تحمل اسم Angara-A5 عام 2023، لتنقل إلى الفضاء مركبة روسية من نوع "أوريول" في رحلة غير مأهولة.

المصدر: تاس

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