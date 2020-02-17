روسيا تخطط لغزو القمر بمركبات فضائية جديدة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن مركبات "أوريول" الفضائية التي يعمل الخبراء في البلاد على تطويرها من المحتمل أن تستخدم في الرحلات المستقبلية إلى القمر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في شركة "إينيرغيا" الروسية يعملون حاليا على استكمال تطوير هذه المركبات، ومن المفترض أن يطلقوها في أول رحلة اختبارية إلى الفضاء عام 2023، وبعدها بعام من المفترض أن تطلق في مهمة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وفي عامي 2026 و2027 من المفترض أن تطلق روسيا هذا النوع من المركبات إلى الفضاء على متن صواريخ "أنغارا" الجديدة التي تطورها حاليا، وعام 2028 يجب أن تطلق هذه المركبات لأول مرة على متن صواريخ "ينيسيي" الروسية.

والأبرز من كل ذلك أن مركبات "أوريول" من المخطط أن تطلق في رحلات فضائية مأهولة سترسلها روسيا نحو مدارات القمر عام 2029، وعام 2030 من المفترض أن تهبط تلك المركبات بركابها على سطحه.

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وتعمل شركة "إينيرغيا" الروسية على تطوير نموذجين لهذه المركبات، الأول سيكون لإجراء الرحلات الاختبارية، والثاني مركبة فضائية قابلة متعددة الاستخدام، ستحمل الرواد في 10 رحلات إلى الفضاء.

وكان المدير العام للشركة، نيكولاي سيفاستيانوف قد قال في وقت سابق إن: "أول نموذج من مركبات أوريول من المفترض أن يطلق إلى الفضاء عام 2023، وعملية الإطلاق ستجري من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي وباستخدام صاروخ من نوع Angara-A5، وستختبر هذه الرحلة أنظمة الإطلاق وعمل المركبة في المدارات الأرضية، وأنظمة الهبوط، أما النموذج الثاني من هذه المركبات الذي نعمل على تطويره حاليا، سيأتي بمنظومات محدثة ومن المفترض أن يطلق في رحلة تجريبية غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024، وفي العام الذي يليه ستحمل هذه المركبة الرواد من الأرض إلى المحطة".

المصدر: لايف. رو