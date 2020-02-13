روسيا تطور مركبات جديدة للرحلات الفضائية المأهولة

أعلنت مؤسسة "إينيرغيا" الروسية أنها تعمل على تطوير نموذجين من مركبات "أوريول" التي ستخصص لإطلاق الرحلات المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال المدير العام للشركة، نيكولاي سيفاستيانوف: "أول نموذج من مركبات أوريول من المفترض أن يطلق إلى الفضاء عام 2023، عملية الإطلاق ستجري من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي وباستخدام صاروخ من نوع Angara-A5، وستختبر هذه الرحلة أنظمة الإطلاق وعمل المركبة في المدارات الأرضية، وأنظمة الهبوط".

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وأضاف "النموذج الثاني من هذه المركبات الذي نعمل على تطويره حاليا، سيأتي بمنظومات محدثة ومن المفترض أن يطلق في رحلة تجريبية غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024، وفي العام الذي يليه ستحمل هذه المركبة الرواد من الأرض إلى المحطة".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد أشار في وقت سابق إلى أن مؤسسة "إينيرغيا" قد انتهت من تصنيع وتطوير بعض أجزاء مركبات "أوريول" الواعدة، منها أجزاء من الهياكل ومعدات الطاقة.

وتعمل روسيا على تطوير هذا النوع من المركبات لتحل محل مركبات "سويوز" الشهيرة التي عملت على مدى عقود لنقل الرواد والبضائع إلى الفضاء.

وصممت هذه المركبات لتكون أكبر حجما وأكثر راحة للرواد، ولتستوعب 4 روادا بدلا من 3 كما هو الحال في مركبات "سويوز"، كما أنها ستكون قادرة على القيام برحلات فضائية تصل مدتها إلى 30 يوما.

المصدر: تاس