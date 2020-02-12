روسيا تطلق 18 صاروخا من "بايكونور" هذا العام

أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن "روس كوسموس" تنوي إطلاق مجموعة من الصواريخ من مطار "بايكونور" الفضائي هذا العام.

وفي مقابلة صحفية قال مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين: "نخطط لإطلاق عدد من الصواريخ من مطار بايكونور الفضائي هذا العام، ومن المفترض أن يصل عدد هذه العمليات إلى 18".

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وكانت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" قد صرحت في وقت سابق بأن روسيا تنوي إطلاق نحو 40 صاروخا إلى الفضاء عام 2020، منها ما سيطلق من مطار "بايكونور" في كازاخستان، وقسم من مطار "فوستوتشني" الروسي، وآخر من قاعدة بليسيتسك الفضائية العسكرية الروسية.

وقال مدير المؤسسة أواخر 2019 في مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نخطط لإطلاق 5 صواريخ فضائية من نوع سويوز من مطار فوستوتشني العام القادم، وأول عملية إطلاق ستتم في أبريل المقبل، ونخطط لزيادة عدد عمليات الإطلاق من هذا المطار مستقبلا".

وتسعى روسيا حاليا لاستكمال بناء مطار "فوستوتشني" لتعتمد عليه في عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء بدلا من إطلاقها من مطار "بايكونور" الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل أساسي لهذا الغرض.

المصدر: تاس