العلماء يشهدون عنفا حقيقيا لعواصف المشتري الشديدة بتفصيل أكبر من أي وقت مضى

كشف رصد كوكب المشتري الذي استمر لسنوات عن بعض الصور الأكثر تفصيلا على الإطلاق التي التقطت للعملاق الغازي، ما يوضح الطبيعة الغريبة حقا لعواصفه واسعة النطاق.

وتغطت مساحات شاسعة من الكوكب بالعواصف الشديدة التي لم نر مثلها هنا على الأرض. وفي الواقع، عاصفة "البقعة الحمراء العظيمة" المشهورة والدائمة هي أكبر من الأرض نفسها.

Who’s up for some storm chasing?



We assembled an all star team — @NASAHubble, @GeminiObs and @NASAJuno — joining forces to probe the mightiest storms in the solar system on Jupiter. Their findings are unlocking new insights on out-of-this-world weather: https://t.co/tvLmDealClpic.twitter.com/iiTNO9uxjc — NASA (@NASA) May 7, 2020

I’ve teamed up with @NASAHubble and the ground-based @GeminiObs observatory to probe the powerful storms on Jupiter, including the "radio light show" produced by lightning flashes up to three times more energetic than Earth's largest bolts. See more: https://t.co/w3SkTkHiZSpic.twitter.com/jT7Ni5PqgJ — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) May 7, 2020

وتمكن العلماء الذين يستخدمون مرصد Gemini القوي وتلسكوب هابل الفضائي، من التقاط الإشعاع الحراري المتوهج عبر السحب الكثيفة للكوكب، ثم مقارنته بالصور البصرية التي تم التقاطها بعد ساعات.

وتصل "عصابات" العاصفة التي تطوق العملاق الغازي بأكمله إلى أعلى بكثير من الغلاف الجوي الخاص بنا، وقد ثبت أن اختراق الضباب الدخاني الكثيف أمر صعب للغاية حتى بالنسبة لأدواتنا الأكثر تقدما، سواء كانت الموجودة في الفضاء أو الموجودة هنا على الأرض.

What are the dark features in Jupiter’s Great Red Spot? Using Hubble, the @GeminiObs, and the @NASAJuno spacecraft, scientists have solved this mystery and more about lightning, huge thunderheads, and other dynamics of Jupiter’s turbulent atmosphere: https://t.co/pZ5hHLYvhKpic.twitter.com/xW12opRdlg — Hubble (@NASAHubble) May 7, 2020

وتسمح الصور القريبة بالأشعة تحت الحمراء والصور الضوئية، للعلماء في النهاية بتجميع البيانات لما يحدث حقا على المشتري.

وأوضح الفلكي مايكل وونغ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "إنه أشبه بالقرعة المضيئة. ترى ضوءا ساطعا للأشعة تحت الحمراء قادما من مناطق خالية من السحاب، ولكن في الأماكن التي توجد بها غيوم، تكون الإضاءة مظلمة حقا في الأشعة تحت الحمراء".

El Observatorio internacional Gemini, el Telescopio Espacial Hubble y la sonda espacial Juno, se asociaron para observar las tormentas de Júpiter y saber qué las provoca. https://t.co/3mm43ZtJVt#DescubriendoJuntos#NSFscience#Astronomia#Jupiterpic.twitter.com/NByslWzdix — Gemini Observatory (@GeminiObs) May 8, 2020

وجمع الفريق تحليله مع بيانات من مركبة جونو المدارية التابعة لناسا، والتي كشفت عن إشارات الراديو الجوية، المسماة sferics وwhistlers، في ضربات البرق القوية على سطح عملاق الغاز منذ وصولها إلى مداره في عام 2016.

International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA M.H. Wong & team/Mahdi Zamani

NASA, ESA & M.H. Wong/UC Berkeley & team

ومنذ ذلك الحين، وقعت معظم ضربات البرق الملحوظة في أقطاب الكوكب، وهذه الصواعق على كوكب المشتري تتركز في أعاصير ضخمة من الهواء الرطب فوق السحب العميقة لكل من المياه المجمدة والسائلة، والتي يعتقد العلماء أنها قد تكون بمثابة نوع من صمام إطلاق الطاقة للكوكب بأكمله.

NASA, ESA, M.H. Wong/UC Berkeley, A. James & M.W. Carruthers/STScI

المصدر: RT