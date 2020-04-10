طاقم المحطة الفضائية الدولية يشارك نصائح العزل من الفضاء

يخضع مليارات السكان حول العالم للحجر المنزلي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ما يجبرهم على إيجاد طرق مبتكرة للبقاء في حالة جيدة في المنزل.

ونشر الرواد على متن محطة الفضاء الدولية مقاطع فيديو على "تويتر" يشاركون من خلالها روتين التمارين الرياضية اليومية من ارتفاع نحو 400 كم فوق الأرض.

As the current residents of @Space_Station, @AstroDrewMorgan and I thought we’d share some of our strategies for living happily in isolation. Tip #1: Exercise is vital not only for physical health, but also to your mental well-being. Here’s how we do it on @Space_Station . . . pic.twitter.com/Dzyh5WYBBj — Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 1, 2020

وأخذت جيسيكا مائير من وكالة ناسا الجمهور في جولة مع معداتهم المؤقتة التي تتضمن ما يشبه الأوزان الحرة ، وجهاز المشي ودراجة ثابتة دون مقعد أو مقود.

NASA

NASA

وقالت مائير في المقطع: "أظهرت الدراسات أن التمرين حيوي ليس للصحة الجسدية فحسب، بل للصحة العقلية أيضا".

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وأضافت: "قد تحتاج إلى أن تكون مبدعا بعض الشيء لرفع معدل ضربات القلب أثناء وجودك في المنزل دون التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية ، لكننا واثقون من أنه يمكنك التوصل إلى شيء ما."

وأجبر الفيروس، الذي بدأ في الصين في ديسمبر 2019، نحو 20% من سكان العالم على العزل الاجتماعي إما عن طريق البقاء في المنزل أو الحجر الصحي.

وخلال هذا الوقت العصيب، يبحث الكثيرون عن طرق لتخفيف التوتر وتحولوا إلى ممارسة الرياضة في المنازل.

وعلى الرغم من أن البقاء في المنزل قد يصعب الحصول على تمرين جيد، إلا أن مائير وفريقها شجعوا على القيام بهذه الممارسات من خلال مشاركتهم لروتينهم اليومي بينما يقضون الوقت في عزلتهم خارج الأرض.

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وتفرض التمارين في الفضاء تحديات فريدة، حيث أنه من دونها، يمكن أن يخسر رواد الفضاء ما يصل إلى 15% من كتلة عضلاتهم ، وبعضها بشكل دائم.

ويوجد على متن محطة الفضاء الدولية جهاز التمارين المقاومة المتقدمة (aRED)، والذي، وفقا لمائير، يهدف إلى الحفاظ على قوة العضلات وكتلتها، وبالتالي، مساعدة الرواد على زيادة القدرة على التحمل للمهام الصعبة جسديا مثل المشي في الفضاء".

ويحتاج الطاقم أيضا إلى القيام ببعض التمارين المفيدة للقلب والأوعية الدموية ، والتي تتم باستخدام جهاز مشي صغير أو دراجة ثابتة، والتي تختلف عما تراه في صالة الألعاب الرياضية التقليدية.

كما شارك رائد الفضاء في وكالة ناسا، سكوت كيلي، الذي قضى ما يقارب العام في محطة الفضاء الدولية، أفضل نصائحه للبقاء على قيد الحياة.

المصدر: ديلي ميل