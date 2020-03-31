دعم من الفضاء للأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية لمجابهة كورونا

تلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا إشادة من خارج الأرض في يوم الطبيب الموافق لـ30 مارس.

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وغرد رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، أندرو مورغان، وهو طبيب ضمن الطاقم المكون من ثلاثة أفراد ممن يعيشون حاليا على متن محطة الفضاء الدولية، معربا عن تقديره للأطباء والممرضين والفنيين الطبيين الشجعان وغيرهم من الأشخاص في الخطوط الأمامية في الحرب ضد فيروس كورونا الجديد والمرض الذي يسببه، COVID-19.

وكتب في تغريدته: "كطبيب بالنظر إلى كوكبنا في يوم الطبيب، أفكر في المتخصصين في الرعاية الصحية والمتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم في هذه الأزمة. نحن في أفضل حالاتنا عندما نساعد بعضنا البعض .. أنا مبهور بتفانيكم. شكرا لكم من محطة الفضاء الدولية".

وأرفق التعليق بصورة له مع سماعة طبية عائمة في قبة المحطة، مع وجود كوكب الأرض في الخلفية.

ويخاطر أخصائيو الرعاية الصحية بالفعل بحياتهم لعلاج مرضى COVID-19. على سبيل المثال، يشكل المحترفون الطبيون ما يقرب من 14% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في إسبانيا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويضم الطاقم الموجود على متن محطة الفضاء الدولية إلى جانب مورغان، رائدة الفضاء في وكالة ناسا جيسيكا مائير ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشكا، قائد البعثة الحالية 62.

As a medical doctor looking back on our planet on #NationalDoctorsDay, I think of the healthcare professionals & volunteers that are risking their lives in this crisis. We're at our best when we help each other. I'm in awe of your selfless service. Thank you from @Space_Station. pic.twitter.com/P1xoRftbSO — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) March 30, 2020

وسينضم إلى الثلاثي قريبا ثلاثة زملاء آخرون، هم: رائد الفضاء في وكالة ناسا كريستوفر كيسيدي والرائدان الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز" في 9 أبريل.

ويتم الاحتفال بيوم الطبيب في الولايات المتحدة كل عام في 30 مارس (على الرغم من أن بعض البلدان تستخدم تاريخا مختلفا). وأقيم أول احتفال من هذا القبيل في جورجيا عام 1933، وفقا للموقع الإلكتروني membersday.org.

المصدر: سبيس