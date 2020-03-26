كورونا لن يعيق عودة رواد المحطة الفضائية إلى الأرض

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار عدوى كورونا حاليا لن تعيق عودة رواد المحطة الفضائية إلى الأرض .

وقال بيان صادر عن المؤسسة "روس كوسموس تعتبر أنه من غير الضروري تأجيل عودة أفراد البعثة 62 الموجودين على متن المحطة الفضائية إلى الأرض، واتخذت كازاخستان التي سيهبط فيها الرواد عند عودتهم إلى الأرض، العديد من الإجراءات للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا، ومؤسستنا تتعاون مع جميع الأطراف المعنية وتدرس جميع الخيارات لعودة الرواد".

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وأشار البيان إلى أن أفراد البعثة المذكورة من المخطط أن يعودوا من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض في 17 أبريل القادم، وفي منطقة هبوطهم في كازاخستان سيكون بانتظارهم عدد من الخبراء الروس مدعومين بعدة آليات برية ومروحيات.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا كل من: رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدا الفضاء الأمريكيان، أندرو مورغان وجيسيكا مائير، وفي الـ 9 من أبريل القادم من المفترض أن يصل إلى المحطة الرائدان الروسيان، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كيسيدي.

المصدر: نوفوستي