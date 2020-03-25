"سبيس إكس" تخفق في اختبار جديد لمركبة Dragon المأهولة

أعلن موقع Space News أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية أخفقت مؤخرا في اختبار أحد أنظمة الهبوط المخصصة لمركبة Crew Dragon الفضائية المأهولة.

وتبعا للموقع فإن الخبراء في الشركة أجروا مؤخرا اختبارات للتحقق من جاهزية المظلات التي ستركب في أنظمة الهبوط في مركبة Crew Dragon التي ستنقل الرواد مستقبلا إلى المحطة الفضائية الدولية، لكن الاختبارات فشلت لأسباب فنية.

وأثناء الاختبارات قام الخبراء في "سبيس إكس" بتحميل نموذج تجريبي شبيه بمركبة Crew Dragon على متن مروحية، وزودوا النموذج بمظلات خاصة لتساعده على الهبوط نحو الأرض، لكن وأثناء تحليق المروحية أظهر النموذج نوعا من عدم التوازن ما كان سيشكل خطرا قد يؤدي إلى تحطمه في حال إلقائه من الطائرة، لذا قرر الطيار إيقاف المهمة وتأجلت الاختبارات إلى وقت لاحق.

وصممت "سبيس إكس" Crew Dragon لتكون نسخة مطورة عن مركبات Dragon التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة منذ عام 2010 في نقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأطلقتها ناسا في رحلة تجريبية نحو المحطة الفضائية الدولية في مارس 2019، وبقيت المركبة ملتحمة بالمحطة لمدة أسبوع لتنفصل عنها بعدها وتعود إلى الأرض بنجاح، وكان من المخطط أن تطلق في رحلة أخرى مأهولة إلى هناك في مايو العام الجاري، لكن فشل اختبارات أنظمة الهبوط قد يؤدي إلى تأجيل هذه المهمة.

المصدر: تاس