استخدام "بول" رواد الفضاء لبناء المنازل على سطح القمر

على الرغم من أن فكرة بناء المنازل على القمر اقتصرت على عالم الخيال العلمي حتى الآن، لكن وكالة ناسا تأمل أن يتحول ذلك إلى حقيقة في المستقبل القريب.

وفي إطار هذا السعي، كشف العلماء عن مواد غير عادية إلى حد ما لبناء قواعد القمر، والمتمثلة في "بول" رواد الفضاء.

إقرأ المزيد

وأشارت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة بوليتكنيك في كارتاخينا، إلى أن "اليوريا"، وهي مادة كيميائية موجودة في البول، يمكن استخدامها كملدنة في خرسانة الهياكل التي ستبنى على القمر.

وقال العلماء إن استخدام "اليوريا" كمادة يمكن أن يحل مشكلة الاضطرار إلى نقل مواد البناء من الأرض إلى القمر.

وأوضح البروفيسور رامون باميز، مؤلف الدراسة: "لصنع خرسانة جيوبوليمر التي سيتم استخدامها على القمر، تكمن الفكرة في استخدام ما هو موجود: الريغولث (أو الحطام الصخري ، وهي طبقة غير متجانسة تغطي الصخور وتتألف من الغبار و التراب والصخور المتكسرة وتتواجد على الأرض والقمر)، والمياه من الجليد الموجودة في بعض المجالات.

وأضاف: "ولكن علاوة على ذلك، فقد رأينا من خلال هذه الدراسة أنه يمكن أيضا استخدام النفايات، مثل بول الرواد الذين يعملون في بناء قواعد القمر".

إقرأ المزيد

وتابع: "المكونان الرئيسيان لسائل الجسم هذا هما الماء واليوريا، وهو جزيء يسمح بكسر الروابط الهيدروجينية، وبالتالي يقلل من لزوجة العديد من الأخلاط المائية".

وفي الدراسة، اختبر الباحثون استخدام اليوريا كملدن لبناء أسطوانات من الطين. وتم تسخين الأسطوانات حتى 80 درجة مئوية، قبل اختبار مقاومتها.

وفي حين أن النتائج مبكرة، إلا أنها تشير إلى أن اليوريا من البول يمكن أن تكون بمثابة ملدنات موثوقة في المستقبل.

وقالت آنا لينا كويغنيسن، أحد الباحثين في الدراسة: "لم نحقق بعد في كيفية استخراج اليوريا من البول، حيث نقوم بتقييم ما إذا كان هذا ضروريا حقا، لأنه ربما يمكن أن تكون مكوناته الأخرى أيضا تستخدم لتشكيل خرسانة الجيوبوليمر".

المصدر: ميرور