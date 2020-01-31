الهنود يطورون "طوبا فضائيا" لبناء مستعمرات القمر المستقبلية

في خطوة يمكن أن تكون قفزة مهمة لاستكشاف القمر، ادعى العلماء الهنود أنهم أنتجوا طوبا خاصا مصنوعا من مادة تحاكي سطح القمر، استنادا إلى عينات أحضرتها بعثات ناسا.

وتعاون المعهد الهندي للعلوم (IIS) مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإنتاج ما يسمونه "طوب الفضاء".

Tomorrow at ISRO's Human Space Flight Symposium, will be talking about the making of 'space bricks' or bricks that can be used for extra-terrestrial habitats. We took lunar soil (simulant) & used bacteria to build us this beautiful brick (cylinder; right image). Left - paper. pic.twitter.com/OxOzHfTHKQ — Aloke Kumar (@aalokelab) January 23, 2020

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ويقول الفريق إن الاختراع، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، سيسهل مشاريع البناء المستقبلية على القمر، بما فيها تلك التي تتطلب استخدام الموارد الموجودة في الموقع.

وأخبر الباحثون وسائل الإعلام أن الطوب مصنوع من مادة "تحاكي التربة القمرية"، وهي مادة مصطنعة تتوافق خصائصها مع العينات المقدمة من بعثات "أبولو" التابعة لوكالة ناسا بنسبة 99.6%.

وتشير الأخبار إلى أن الهند تريد اللحاق بالسباق الذي يهدف لاستكشاف القمر، حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قال رؤساء المؤسسات الفضائية في البلاد إنهم سيرسلون مهمتهم القمرية الثالثة يوما ما في 2020.

المصدر: RT