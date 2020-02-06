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صاروخ روسي يحمل قمرا فرنسيا إلى الفضاء

الفضاء

صاروخ روسي يحمل قمرا فرنسيا إلى الفضاء
Globallookpress Roscosmos/via Globallookpress.com
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ في روسيا، أن صاروخ النقل الروسي Soyuz-ST، سيحمل في أبريل القمر الصناعي الفرنسي للاستطلاع البصري الإلكتروني CSO-2 .

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تقرر إطلاق صاروخ النقل Soyuz-ST-А مع وحدة التعجيل "فريغات إم" وعلى متنه القمر الصناعي الفرنسي  CSO-2 من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، يوم 10 أبريل المقبل".

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والقمر الفرنسي CSO-2  هو الثاني من هذا النوع، حيث سبق أن حمل صاروخ النقل الروسي "سويوز" القمر الأول CSO-1 في شهر ديسمبر عام 2018 إلى الفضاء، ووضعه في مدار ارتفاعه 800 كيلومتر عن سطح الأرض، ما سمح بالتقاط صور لسطح الأرض بدقة 35 سنتمترا. أما القمر الثاني فسوف يوضع في مدار ارتفاعه 480 كيلومترا لالتقاط صور  لسطح الأرض بدقة 20 سنتمترا. وهذا القمر سيحل محل القمرين Helios 2A و Helios 2B اللذين أطلقا عامي 2004 و2009 على التوالي.

المصدر: نوفوستي

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