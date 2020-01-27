وكالة الفضاء الأوروبية تستخدم صواريخها لإطلاق الأقمار الصناعية

أعلن رينيه بيشل، ممثل وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، أن الوكالة ستستخدم صواريخ Ariane 6 و Vega C لنقل الأقمار الصناعية إلى مداراتها، وصواريخ "سويوز" الروسية في البرامج التجارية.

وقال رينيه بيشل، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لم يتغير موقف وكالة الفضاء الأوروبية من عرض الصاروخ Ariane 6 ، ففي السنوات العشر المقبلة، سوف تطلق الأقمار الصناعية باستخدام صواريخ النقل Ariane 6 و Vega C. أما صواريخ "سويوز" الروسية، التي هي العنصر الرئيسي للتعاون في مجال الفضاء بين أوروبا وروسيا، فسوف تستخدمها الوكالة في تنفيذ البرامج التجارية".

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وأشار ممثل الوكالة، إلى أنه في يوم 7 يناير الجاري، وقعت الوكالة وشركة Arianespace الأوروبية، عقدا لإطلاق القمر الصناعي Euclid للأغراض العلمية من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية منتصف عام 2022 باستخدام صاروخ Ariane 6 أو Soyuz-ST الروسي. وأن أول إطلاق لصواريخ Ariane 6 و Vega C سيكون في عام 2020 الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ عام 2011 أطلق من مطار كورو الفضائي 23 صاروخا من نوع Soyuz-ST الروسية.

المصدر: نوفوستي