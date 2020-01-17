أول إطلاق من مطار كورو الفضائي عام 2020

أعلنت شركة Arianespace، الأوروبية عن إطلاق صاروخ النقل إيريان-5 بنجاح من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، وعلى متنه أقمار صناعية للاتصالات.

وهذا أول إطلاق من مطار كورو الفضائي في عام 2020 . وقد حمل صاروخ النقل إيريان-5 إلى الفضاء القمر الصناعي EUTELSAT KONNECT لحساب مشغل الأقمار الصناعي الأوروبي Eutelsat، والقمر الصناعي GSAT-30 لحساب منظمة البحوث الفضائية الهندية (ISRO).

و EUTELSAT KONNECT هو القمر الصناعي الـ 34 الذي تطلقه شركة Arianespace لحساب Eutelsat منذ عام 1983. وسيكون بمقدور القمر المذكور توفير نطاق ترددي يصل إلى 75 غيغابايت / ثانية، ما يسمح بتوفير وصول إنترنت واسع النطاق إلى بلدان أوروبا وإفريقيا.

والقمر الهندي GSAT-30 هو القمر الـ 24 الذي تطلقه شركة Arianespace لحساب ISRO منذ عام 1981. وسيوفر البث التلفزيوني والاتصالات الهاتفية في الهند.

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وتجدر الإشارة إلى أن مطار كورو الفضائي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية ونتيجة لقربه من خط الاستواء فإنه يضمن أفضلية بنسبة 15 في المائة في الحمولة مقارنةً بمطار كيب كانافيرال الفضائي الأمريكي و40% من بايكونور في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي