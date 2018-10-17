"أريان 6".. صاروخ فضاء أوروبي جديد للرحلات المأهولة

أعلن رئيس شركة أريان، ألان شارمو، أن صاروخ النقل الأوروبي "أريان 6" الجديد سيلبي مختلف المتطلبات بما فيها أهليته للرحلات الفضائية المأهولة.

وقال شارمو في تصريح لصحيفة فيغارو: "تتفوق الولايات المتحدة على أوروبا بفضل استئناف ناسا وسبيس إكس الرحلات الفضائية المأهولة مع حلول عام 2019. كما أن الهند تتفوق على أوروبا بفضل برنامجها الفضائي المقرر لعام 2022. وصاروخ (أريان 6) لم يصمم لهذه الغاية ولكنه يمكن أن يتكيف لها".

إقرأ المزيد

وحسب قوله، فإن الهدف الرئيس لمجموعة أريان، هو إنشاء صاروخ يمكن استخدامه في تنفيذ مهام مختلفة، ليحل محل صواريخ النقل الحالية. أي أن الصاروخ الجديد سيكون بإمكانه تنفيذ "أي مهمة على مختلف المدارات"، بما فيها حمل قمر اصطناعي وزنه من 50 كلغم وحتى أكثر من 5 أطنان. وسيكون أول صاروخ يمكنه التكيف مع المهمات بتعديله مع مرور الوقت.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في إنتاج أول صاروخ من هذا النوع نهاية العام الجاري، ويخطط لأول إطلاق له، في 16 يوليو عام 2020.

وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا الصاروخ 4 مليارات دولار، منها 600 مليون مخصصة لإنشاء منصة إطلاق جديدة في مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

المصدر: نوفوستي