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مطار كورو الفضائي يشهد إطلاق الصاروخ 100 من نوع "أريان 5"

الفضاء

مطار كورو الفضائي يشهد إطلاق الصاروخ 100 من نوع
AFP AFP 2018 / Jody Amiet
إطلاق الصاروخ أريان5 المائة من مطار كورو الفضائي
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شهد مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية إطلاق الصاروخ 100 من نوع "أريان 5"، ليلة الأربعاء 26 سبتمبر الجاري، حاملا على متنه قمرا اصطناعيا أذربيجانيا.

وحمل الصاروخ أيضا قمر "Horizons 3e" الاصطناعي للاتصالات، التابع لشركة Intelsat وSKY Perfect JSAT Corporation، الذي سيوضع في خط الطول المداري 169 درجة شرقا.

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أما القمر الاصطناعي الأذربيجاني "Azerspace-2" فسوف يوضع في خط الطول المداري 45 درجة شرقا، الموقع الذي استأجرته أذربيجان من منظمة Intelsat الدولية للاتصالات.

ويخصص هذا القمر للبث التلفزيوني والإذاعي الرقمي والإنترنت ونقل البيانات. حيث يشمل عمله أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكان القمر الاصطناعي الأذربيجاني Azerspace-1 قد أطلق عام 2013، ووضع في خط الطول المداري 46 درجة شرقا.

وتجدر الإشارة إلى أن أول صاروخ ناقل من نوع "أريان 5" أطلق من مطار كورو الفضائي، عام 1996.

المصدر: نوفوستي

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