"ناسا" تستعرض بزّات فضائية لمهمات القمر (فيديو)

استعرضت وكالة "ناسا" بزّتين مخصصتين لرواد الفضاء الذين تنوي إرسالهم في مهمات مستقبلية إلى سطح القمر.

وفي حديث للصحافة قال رئيس الوكالة، جيم براندنشتاين: "البدلات الجديدة التي استعرضناها تعتبر إنجازا مهما مقارنة ببدلات رواد الفضاء الذين ذهبوا إلى القمر في مهمة أبولو، فهي خالية من السحابات والكابلات المزعجة التي كان الرواد يشتكون منها".

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 👩‍🚀👨‍🚀



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6epic.twitter.com/PtYSLqHq62 — NASA (@NASA) 16 октября 2019 г.

وخلال مؤتمر حضره قادة "ناسا" وعدد من الخبراء والصحفيين وطلاب المدارس قامت المهندسة، كريستين دافيس، إحدى المشاركات في تطوير البزّات الفضائية الجديدة باستعراض قدرات الحركة بتلك البزّات، وأظهرت أهم النواحي التي تتعلق بتصميمها.

Check out images from today's event showcasing prototypes of @NASA's 2 newest spacesuits designed for Moon to Mars exploration: 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole! #Artemis More 📸 - https://t.co/MzGt9V5K23pic.twitter.com/VuZwJ8VBKQ — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) 15 октября 2019 г.

وقالت المصممة الشهيرة لبزّات الفضاء، إيمي روس "إن البزّات الجديدة مصممة لتسمح للرواد بالعمل على سطح القمر لـ 8 ساعات متواصلة، ويمكنها حمايتهم لساعة إضافية في حالات الطوارئ".

أما رائدة الفضاء، كيت روين، فقالت إنها اختبرت البزّات الجديدة لفترة طويلة، ولاحظت أنها توفر راحة أكبر من تلك الموجودة حاليا، وتمنحهم حرية أكبر في الحركة وخاصة عند الكتفين واليدين.

وأشارت إلى التقنية المهمة التي صنعت بها البزّات الجديدة، لتمنحها قدرة ممتازة على إفراغ غاز ثاني أوكسيد الكربون من داخلها، لتوفير ظروف مناسبة وصحية لعمل رواد الفضاء.

المصدر: نوفوستي