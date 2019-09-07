أعلنت الهند اليوم السبت أنها فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية "تشاندرايان-2"، وذلك في انتكاسة لخطتها الطموح للهبوط بمسبار غير مأهول على سطح القمر.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، إن المنظمة فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية "تشاندريان-2" اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، مضيفا في قاعة ممتلئة بعلماء بدا عليهم الانزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد في بنغالور: "نقوم بتحليل البيانات المتاحة"​​​.

وتعتبر بعثة "تشاندرايان-2"، استمرارا للبرنامج الهندي، الذي بدأته المركبة "تشاندرايان -1"، والتي جرى إرسالها إلى القمر، في أكتوبر 2008.

وعملت هذه المركبة في مدار القمر لمدة 312 يوما، وتعد "تشاندرايان-2"، مشروعا أكثر تعقيدا، كونها تتضمن هبوطا وإيصال مسبار صغير إلى سطح القمر، سيدرس خلال يوم قمري واحد (14 يوما من أيام الأرض) عناصر التركيب المعدني لسطحه.

وكانت وكالة الفضاء الهندية (ISRO) قد نشرت في مايو الماضي، الصور الأولى لكوكب الأرض، التي التقطها قمرها الصناعي "تشاندرايان-2".

المصدر: سبوتنيك