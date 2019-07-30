مسبار "تشاندريان–2" القمري الهندي يقوم بمناورات في مدار الأرض

أفادت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية بأن مسبار "تشاندريان–2" القمري الهندي وصل يوم 29 يوليو بنجاح إلى مدار أرضي جديد على ارتفاع أعلى مما كان فيه سابقا.

وكان المسبار قبل ذلك قد قام بمناورة ناجحة، يوم 26 يوليو، رفعته إلى مدار آخر.

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وسيظل المسبار في هذا المدار حتى يومي 2 و6 أغسطس، حينما يقوم بمناورتين أخيرتين، يتجه بعدهما، يوم 14 أغسطس، نحو القمر.

ويتوقع أن يبدأ اقتراب المسبار من القمر يوم 14 أغسطس، ليدخل مداره يوم 20 أغسطس على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطحه، أما هبوط الروفر الذي يحمله المسبار على سطح القمر، فمن المتوقع أن يتم في منطقة قطبه الجنوبي، 7 سبتمبر المقبل.

يبلغ وزن مسبار "تشاندريان–2" 3.8 طن، وكان قد أطلق يوم 22 يوليو الجاري، في إطار تنفيذ البرنامج القمري الهندي، الذي بدأ عام 2008 بإطلاق مسبار "تشاندرايان–1".

المصدر: تاس