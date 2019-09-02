وحدة الهبوط الهندية "فيكرام" تتوجه نحو القمر

انفصلت وحدة الهبوط الهندية "فيكرام" يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 بنجاح عن المحطة الأوتوماتيكية "تشاندريان-2"، حيث من المنتظر أن تهبط يوم 7 منه على القطب الجنوبي للقمر.

وأعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) أنه في الساعة 10.15 بتوقيت موسكو انفصلت وحدة الهبوط "فيكرام" Vikram بنجاح عن المحطة الفضائية الأوتوماتيكية "تشاندريان-2) التي سوف تستمر في تحليقها في مدارها السابق حول القمر.

ويذكر أن المحطة "تشاندريان-2" تتألف من وحدة مدارية ووحدة الهبوط وعربة قمرية، ومن المنتظر أن تهبط يوم 7 سبتمبر الجاري على القطب الجنوبي للقمر، وحدة "فيكرام" مع العربة "براغيان" التي يبلغ وزنها 27 كيلوغراما، حيث وفقا لمخطط ISRO ستعمل ما لا يقل عن سنة على سطحه.

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اختارت الهند القطب الجنوبي لهبوط هذه الأجهزة الفضائية، بعد أن اكتشفت المحطة "تشاندريان-1" وجود جليد مائي في داخل الحفر الموجودة في هذه المنطقة. لذلك زودت البعثة الحالية بأجهزة مختلفة لدراسة هذه الاكتشافات.

وفي حال نجاح هذه الخطة ستثبت الهند وجودها على القمر، كدولة رابعة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

المصدر: نوفوستي