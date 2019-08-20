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المحطة القمرية "تشاندريان-2" في مدار القمر

الفضاء

المحطة القمرية
Indian Space Research Organisation
"تشندريان-2" تصل إلى مدار القمر
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أعلنت منظمة البحوث الفضائية الهندية ISRO في موقعها على شبكة "تويتر" عن وضع المركبة القمرية "تشاندريان-2" في مدار القمر.

وتشير المنظمة في بيانها، إلى أن "وضع المركبة "تشاندريان-2" في مدار القمر تم يوم 20 أغسطس 2019 واستغرقت عملية المناورة 1738 ثانية".

كما أعلنت ISRO أن وحدة الهبوط "فيكرام" يجب أن تحط على سطح القمر يوم 7 سبتمبر المقبل.

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ويذكر أن منظمة البحوث الفضائية الهندية كانت قد أطلقت يوم 22 يوليو الماضي المركبة "تشاندريان-2" إلى الفضاء وعلى متنها عربة قمرية.

ويتضمن مشروع "تشاندريان-2" أيضا هبوط جهاز على سطح القمر تكون مهمته دراسة تركيبه.

المصدر: RT الروسية

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